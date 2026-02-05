Sentenza politica processo farsa Parla il padre di Maja T

Wolfram Jarosch, padre di Maja T., si scaglia contro la decisione di estradare sua figlia in Ungheria. Da quando è stata arrestata e poi trasferita, lui denuncia che si tratta di un procedimento che ha più i toni di una messa in scena politica che di un vero processo. La Corte costituzionale di Karlsruhe ha già bocciato l’estradizione, ma le autorità ungheresi hanno comunque portato avanti le operazioni. Ora Jarosch chiede che venga fatta chiarezza e che si faccia giustizia per sua figlia.

Intervista Wolfram Jarosch: «Ricorreremo in appello, ma questo significa che Maja resterà ancora molti mesi, forse anche un anno, in Ungheria. In isolamento» Wolfram Jarosch è il padre di Maja T. Dal giorno del suo arresto e soprattutto da quello della sua estradizione in Ungheria, giudicata illegale dalla Corte costituzionale di Karlsruhe, si batte per i diritti della figlia (usiamo il femminile, ma è una persona non binaria, ndr). Ha scritto appelli, partecipato a manifestazioni e persino tenuto una lunga marcia solitaria verso Berlino.

