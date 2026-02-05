Sensibilizzazione sull’amianto in Liguria | come i genitori possono agire

Da Crotone, il presidente del liceo “G.V. Gravina” di Antonio Santoro critica il flash mob sull’amianto in Liguria, definendolo inutile se non c’è condivisione. Santoro sostiene che i cittadini devono agire in modo concreto, non solo con iniziative simboliche. La polemica si aggiunge alla crescente preoccupazione sulla presenza di amianto nelle scuole e nelle aree pubbliche.

Il presidente del liceo “G.V. Gravina” di Crotone, Antonio Santoro, ha espresso una netta critica al flash mob sull’amianto organizzato da un gruppo di cittadini, considerandolo inefficace se non condiviso. La manifestazione, avvenuta nel liceo il 5 febbraio 2026, era stata promossa dal comitato Cittadini Liberi, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla pericolosità del materiale tossico. Ma l’esperienza, pur se significativa per la causa, non ha ottenuto l’adesione attesa tra gli studenti. Santoro ha chiarito che l’evento, pur essendo legittimo, non è riuscito a colpire il cuore della comunità scolastica, e lo ha definito “inefficace e inefficiente”, soprattutto se non accompagnato da un impegno serio, strutturato e mirato a formare una reale consapevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Liguria Amianto

Oggi in Italia si celebra la giornata contro lo spreco alimentare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Liguria Amianto

Argomenti discussi: La Lombardia ha una nuova legge sull'amianto; Consiglio Lombardia approva nuova legge DPI anti-amianto; Antiracket e legalità: Libera porta a Crotone la campagna La libertà non ha pizzo.

Solidarietà in scena a Casale: raccolti oltre 4mila euro per la ricerca del DAIRI sulle patologie d’amiantoCASALE MONFERRATO - A Casale Monferrato una serata a teatro si è trasformata in sostegno concreto alla ricerca sanitaria sulle patologie legate ... radiogold.it

Amianto, nuove regole in Lombardia: DPI obbligatori e limiti di esposizione più severiOltre 213mila i siti con amianto in Lombardia, mentre i casi di malattie professionali restano stabili. La legge prevede una drastica riduzione del limite di esposizione professionale e rafforza la pr ... varesenews.it

Una mattinata di formazione pratica e sensibilizzazione sulla sicurezza negli ambienti elettrici: UNAE Puglia (Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'Installazione di... Leggi l'articolo facebook

MOVIMENTO CENTRALITÀ FAMILIARE: MATERA PROSSIMA TAPPA DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA FAMIGLIA E SULLE PARI OPPORTUNITÀ, LETTERA APERTA AL MINISTRO ROCCELLA x.com