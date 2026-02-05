Semplificazione flessibilità competitività Cosa è emerso dall’Annual Meeting di Connact

Questa mattina a Milano si è tenuto l’Annual Meeting di Connact, dove si è parlato di semplificazione, flessibilità e competitività. I rappresentanti delle aziende e delle istituzioni hanno discusso di come il digitale possa diventare un motore per la crescita economica e l’inclusione sociale in Italia e in tutta Europa. Sono stati presentati dati e progetti che mostrano come l’innovazione tecnologica possa aiutare le imprese a diventare più agili e competitive sul mercato globale. La riunione ha confermato l’importanza di investire in digitale per affrontare le sfide

“Lo sviluppo digitale è una condizione essenziale per la crescita economica e per l’inclusione sociale in ogni Paese europeo. Tuttavia, il settore delle telecomunicazioni in Europa sta attraversando una fase di profonda difficoltà. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una progressiva riduzione della redditività e della capacità di investimento”. A dirlo è Alberto Boffelli, Chief Corporate Officer di FiberCop, a margine della seconda edizione dell’Annual Meeting di Connact, un appuntamento importante con cui si vuole rafforzare la presenza italiana a Bruxelles rafforzando il rapporto tra soggetti privati e istituzioni attraverso il dialogo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Semplificazione, flessibilità, competitività. Cosa è emerso dall’Annual Meeting di Connact Approfondimenti su Annual Meeting Connact Standing ovation per Mattarella a Padova all'Annual meeting 2025 dei Medici con l'Africa – Il video Delitto di Garlasco, cosa è emerso dall’analisi del pc di Stasi e cosa ha visto Chiara Poggi sui file pornografici Una recente perizia informatica ha analizzato il computer di Alberto Stasi, evidenziando che Chiara Poggi avrebbe consultato, la sera prima del delitto, una cartella contenente migliaia di file pornografici. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Annual Meeting Connact Argomenti discussi: Raffaele Fitto a Connact: Spazio prezioso di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo; Ue, Fitto: Semplificazione e flessibilità parole chiave, rivista politica coesione - Geagency. Semplificazione, flessibilità, competitività. Cosa è emerso dall’Annual Meeting di ConnactLo sviluppo digitale è una condizione essenziale per la crescita economica e per l’inclusione sociale in ogni Paese europeo. Tuttavia, il settore delle telecomunicazioni in Europa sta attraversando u ... formiche.net Industria e auto green, il 2035 e la revisione delle nuove regole Ue: cosa può cambiareLa competitività europea passa dalla semplificazione normativa e dalla doppia transizione verde e digitale. Ormai la maggior parte dei leader europei è convinta che sia necessario cambiare passo sul ... corriere.it CONNACT ANNUAL MEETING 2026, CONSIGLIERE REGIONALE POLESE: “L’EUROPA RIDEFINISCE LE PRIORITÀ, LA BASILICATA PROTAGONISTA SU INNOVAZIONE, ENERGIA E SVILUPPO” facebook Oggi a Bruxelles partecipiamo al #Connact Annual Meeting, un momento di confronto tra imprese e istituzioni sul futuro del sistema alimentare europeo. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.