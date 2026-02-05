Semaforo rosso sul Lago di Varano | non si farà il centro sportivo ' Varaneo' dal devastante impatto

La Regione Puglia ha bloccato il progetto del centro sportivo ‘Varaneo’ sul Lago di Varano. Dopo aver valutato l’impatto ambientale, i responsabili hanno deciso di non autorizzare i lavori. La decisione evita che si realizzi un centro che avrebbe causato danni alla laguna e al suo ecosistema.

Stop al progetto del Centro Sportivo ‘Varaneo’ nella laguna di Varano, sul Gargano. Il diniego arriva dalla Regione Puglia, a seguito della Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto sull'ambiente. L’intervento avrebbe determinato una sottrazione evidente di habitat e incidenze negative significative sulle specie, entrando in netto contrasto con le normative di conservazione vigenti. “La bocciatura conferma quanto sosteniamo da tempo”, aggiunge il presidente del Wwf Foggia, Maurizio Marrese. “La Laguna di Varano non è un vuoto da riempire con cemento o infrastrutture impattanti, ma un santuario di biodiversità tutelato dall'Europa”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Lago di Varano Si stacca il carico in autostrada, impatto devastante Un incidente si è verificato sull’autostrada a causa del distacco di un carico. Due pedoni morti in 50 giorni, in centro tanti automobilisti distratti: 379 multe per semaforo rosso e guida al cellulare Negli ultimi 50 giorni, due pedoni sono deceduti nel centro di Bergamo, evidenziando problemi di sicurezza stradale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lago di Varano Argomenti discussi: Architettura che abbaglia; Roma, Mirco Garofano travolto e ucciso a 18 anni (sulle strisce) in zona Collatina. Qui corrono come pazzi. I volontari della Croce Rossa di Salta, Argentina, hanno trasformato gli incroci in scuole di vita! Durante i 30 secondi di attesa al semaforo rosso, stanno insegnando le basi della rianimazione cardiopolmonare (RCP) agli automobilisti. Un video pubblicato il facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.