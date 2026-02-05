Sei Nazioni allerta nubifragi su Roma | teloni per preservare il manto erboso dell' Olimpico

La partita tra Italia e Scozia di sabato si fa complicata. La Protezione Civile ha lanciato un’allerta nubifragi su Roma, con piogge intense in arrivo. Per proteggere il manto erboso dell’Olimpico, Sport e Salute ha deciso di mettere i teloni sul campo. La decisione mira a preservare l’erba in vista dell’evento, mentre si attende il maltempo.

Sono state quelle di Leonardo Marin e Alessandro Fusco le due sorprese presenti nel XV annunciato dal c.t. Gonzalo Quesada con il quale l'Italia affronterà sabato la Scozia a Roma (ore 15.10) per la prima giornata del Sei Nazioni, ma allo stesso tempo c'è preoccupazione per le condizioni meteo che in queste ore stanno interessando la Capitale. Il Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con le autorità regionali, ha ufficialmente innalzato il livello di allerta meteo portandolo nel Lazio alla colorazione “arancione”. I primi temporali partiranno nella serata di giovedì 5 febbraio, per aumentare ed entrare nel pieno dell’allerta meteo nella giornata di venerdì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sei Nazioni, allerta nubifragi su Roma: teloni per preservare il manto erboso dell'Olimpico Approfondimenti su Se Nazioni Roma L'Olimpico di Roma torna a ospitare il torneo Sei Nazioni di rugby Questa mattina l'Olimpico di Roma ha riaperto le porte al torneo Sei Nazioni di rugby. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Allerta Meteo, gli ultimi aggiornamenti fanno paura: il Mega-Ciclone Harry è “la tempesta del secolo”. Quattro Nazioni in allarme massimo | MAPPE e DETTAGLI facebook Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali. Vento forte su costa e isole x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.