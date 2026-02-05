Sei corse feriali | tre per i saltatori e tre in piano

Questa mattina all’ippodromo di San Rossore si sono svolte sei corse, divise tra saltatori e in piano. Tre di queste sono state riservate ai saltatori, con due in siepi e una in steeple chase, mentre le altre tre si sono svolte su pista piana. La giornata si è aperta senza incidenti e ha visto protagonisti i cavalli e i loro fantini, pronti a sfidarsi in un appuntamento che torna ogni settimana.

L‘odierno convegno feriale all’ ippodromo di San Rossore propone tre corse riservate ai saltatori (due in siepi, una in steeple chase) e tre in piano. Gli ostacolisti hanno come prova di centro il premio “Adamello” che fu un campione assoluto del salto a ostacoli (una volta vincitore e due volte secondo nella Gran Corsa Siepi di Pisa), un cavallo che ebbe come trainer un campione altrettanto assoluto quale fu Federico Regoli. Malgrado il campo ridotto non c’è un favorito e sono in lizza le quattro migliori fruste del momento. Ale, che resta su un successo, dovrà vedersela con Whatever Yoy Can, soggetto molto positivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sei corse feriali: tre per i saltatori e tre in piano Approfondimenti su San Rossore ippodromo San Rossore si divide... a metà. Oggi tre ostacoli e tre "piano" San Rossore si divide a metà, offrendo un programma ricco di emozioni. "Le mie tre Olimpiadi corse sugli sci di legno" Nel cuore delle Alpi, a ridosso del crinale modenese-pistoiese, torna a parlare Paride Milianti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su San Rossore ippodromo Argomenti discussi: Sei corse feriali: tre per i saltatori e tre in piano; Cambiano gli orari dei bus extraurbani: tutte le novità dal 3 febbraio. Sei corse feriali: tre per i saltatori e tre in pianoL‘odierno convegno feriale all’ ippodromo di San Rossore propone tre corse riservate ai saltatori (due in siepi, una in steeple chase) e tre in piano. Gli ostacolisti hanno come prova di centro il pre ... lanazione.it Nei feriali 790mila passeggeri al giorno. Prosegue il boom nei weekend: +3 per cento del numero di corse rispetto al 2024. Puntuale l’83,8 per cento dei treni, 590mila corse da/per la città di Milano Comitato pendolari Trenord Busto Arsizio facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.