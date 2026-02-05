Questa sera su Mediaset va in onda la replica di Segreti di famiglia, la soap turca che tiene incollati milioni di spettatori. Nella puntata del 5 febbraio, Ceylin si sveglia con il mal di testa e senza ricordi chiari di quello che le ha detto Ilgaz la sera prima, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 5 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin si sveglia con i postumi dell’ubriacatura della sera prima e non ricorda con precisione cosa le abbia detto Ilgaz. Al lavoro, si intrufola nello studio di Yekta e scopre che ha concordato un risarcimento per il signor Sezai di 10 milioni e non 5, perciò si altera e lo tratta con sufficienza. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 59 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 5 febbraio in streaming | Video Mediaset

Approfondimenti su Segreti di famiglia 3

Oggi, lunedì 2 febbraio, torna in onda la soap turca

Oggi, martedì 3 febbraio, torna in tv la soap turca Segreti di famiglia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Segreti Di Famiglia, Ultima Puntata: Un Addio Amaro!

Ultime notizie su Segreti di famiglia 3

Argomenti discussi: Segreti di famiglia: Episodio 59 Video; Segreti di famiglia: Episodio 57 Video; Segreti di famiglia: Episodio 55 Video; Segreti di famiglia: Episodio 52 Video.

Segreti di famiglia 3: anticipazioni puntate dal 9 al 13 febbraioIl nuovo procuratore mette Ceylin all'angolo e umilia il suo lavoro. Intanto Osman agisce di nascosto per nascondere i soldi di Mert ... 105.net

Segreti di famiglia 3, replica puntata 3 febbraio in streaming | Video MediasetSegreti di famiglia 3 replica puntata 3 febbraio 2026. Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity. superguidatv.it