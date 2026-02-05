Seconda Stella–OISMA inaugura il servizio diurno nell’appartamento per il Durante di Noi

Da salernotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Battipaglia è stato inaugurato il nuovo servizio diurno al “Durante di Noi”. L’appartamento, realizzato in collaborazione con I Bambini delle Fate, offrirà supporto e assistenza ai bambini e alle famiglie della zona. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di diverse autorità e rappresentanti dell’associazione, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la comunità. Ora l’obiettivo è aiutare concretamente chi ha bisogno di sostegno durante il giorno.

Seconda Stella–OISMA annuncia l’apertura del servizio diurno nell’appartamento dedicato al Durante di Noi, nella sede di Battipaglia (SA), realizzato grazie alla collaborazione con I Bambini delle Fate. Il servizio è rivolto a giovani e adulti autistici e nasce per sostenere l’autonomia.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

