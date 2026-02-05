Seconda Stella–OISMA inaugura il servizio diurno nell’appartamento per il Durante di Noi

Questa mattina a Battipaglia è stato inaugurato il nuovo servizio diurno al “Durante di Noi”. L’appartamento, realizzato in collaborazione con I Bambini delle Fate, offrirà supporto e assistenza ai bambini e alle famiglie della zona. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di diverse autorità e rappresentanti dell’associazione, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per la comunità. Ora l’obiettivo è aiutare concretamente chi ha bisogno di sostegno durante il giorno.

