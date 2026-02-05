Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato questa mattina a Treviso. Secondo le prime informazioni, il giovane aveva portato a scuola un coltello Opinel, un coltello tipico da scout. L’episodio si è verificato ieri, 3 febbraio 2026, in una scuola della città. La polizia è intervenuta subito dopo aver scoperto l’arma.

**Un giovane di soli 14 anni è stato arrestato per aver portato a scuola un coltello Opinel, un’arma da boy scout, nel corso della mattinata di ieri, 3 febbraio 2026, in un’istituto scolastico di Treviso.** La notizia è emersa dopo che un compagno di classe ha avvertito una professoressa, che ha immediatamente informato la dirigente scolastica. Quest’ultima, a propria volta, ha chiamato i carabinieri, che hanno intercettato il ragazzo in classe, al termine di una segnalazione diretta dall’istituto. L’episodio, nonostante la natura innocua dell’arma – un coltello Opinel, comune tra gli studenti – ha innescato una procedura penale, con il ragazzo segnalato alla Procura per i minori di Venezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola, studente di 14 anni arrestato per aver portato un coltello a scuola.

Approfondimenti su Scuola Arresto

Una lite tra studenti di 14 anni a Rho è sfociata in una rissa con insulti, calci e pugni.

Un diciottenne di origine marocchina è stato arrestato a La Spezia per aver accoltellato un compagno di scuola, di origine egiziana, in classe.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Scuola Arresto

Argomenti discussi: Francia, studente di 14 anni accoltella una professoressa: è grave; Spruzza una sostanza a scuola, sospensione di 14 giorni per uno studente dell'alberghiero; Studente delle medie minaccia i compagni con un coltellino fai da te; Studente sbattuto al muro dal prof: Ti uccido. I genitori del 14enne denunciano il docente.

Pescara: spruzza sostanza a scuola, studente sospeso per due settimaneSpruzza sostanza a scuola, studente sospeso per 14 giorni a Pescara. La dirigente: Non si tratta di misure punitive, ma educative ... rete8.it

Francia, studente di 14 anni accoltella una professoressa: è graveUn episodio di violenza si è verificato in Francia, in una scuola media in Costa Azzurra, dove una docente è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata da uno studente di 14 anni. Il fat ... orizzontescuola.it

Spruzza sostanza a scuola, studente sospeso per 14 giorni x.com

Spruzza sostanza a scuola, studente sospeso per 14 giorni a Pescara #ANSA facebook