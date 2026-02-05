Scuola il giudice riconosce il ’servizio all’infanzia’

Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto ufficialmente il valore del lavoro degli insegnanti come servizio all’infanzia. La decisione, emessa dalla sezione Lavoro, apre una strada nuova per chi lavora nelle scuole italiane. La sentenza potrebbe influenzare molti casi simili in futuro.

GROSSETO Una sentenza importante e destinata a fare giurisprudenza per il personale scolastico è stata emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro. Il giudice ha riconosciuto l’integrale rilevanza del servizio prestato nella scuola dell’infanzia ai fini della determinazione dell’ anzianità e della progressione stipendiale, anche nei successivi passaggi alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il Tribunale ha accolto il ricorso di una docente di ruolo, ora trasferita in provincia di Grosseto e difesa dall’avvocato Lavinia Mensi. La ricostruzione di carriera operata dall’Amministrazione scolastica è stata ritenuta illegittima e penalizzante per non aver adeguatamente considerato l’intero servizio statale svolto dalla ricorrente sia prima dell’immissione in ruolo (servizio pre-ruolo) sia quello maturato nel ruolo dell’infanzia, e utilizzato poi per il trattamento economico nei gradi superiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

