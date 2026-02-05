Scoppia l' allarme antincendio e gli operai in nero si nascondo in bagno

Questa mattina, un controllo di routine in un edificio si è trasformato in un’operazione contro il lavoro nero. Quando sono scattati gli allarmi, gli operai irregolari sono corsi a nascondersi nel bagno per sfuggire alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La scena ha creato scompiglio tra i presenti, mentre le autorità cercavano di gestire la situazione e verificare la regolarità delle attività in corso.

