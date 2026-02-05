Scooter elettrici hong kong legge in consultazione quest’anno con etichette qr per prodotti certificati

L’amministrazione di Hong Kong sta preparando nuove regole per gli scooter elettrici. Quest’anno, il governo ha avviato una consultazione pubblica sulla legge, che prevede l’introduzione di etichette QR sui prodotti certificati. L’obiettivo è rendere più facile controllare e identificare gli scooter in circolazione, migliorando la sicurezza sulle strade. La proposta fa parte di un percorso di sviluppo che mira a regolamentare meglio i mezzi di mobilità elettrici in città.

questo testo sintetizza le novità e le fasi di sviluppo legate alla regolamentazione degli strumenti mobili elettrici proposte dall'amministrazione. l'obiettivo è offrire una cornice normativa sicura e controllata per l'uso di dispositivi elettrici portatili all'interno di percorsi specifici, favorendo soluzioni di mobilità breve e a basso impatto ambientale. l'articolo illustra il quadro normativo, il meccanismo di certificazione e le prove sul campo, oltre ai requisiti per gli utenti e agli elementi di sicurezza. regolamentazione degli strumenti mobili elettrici: quadro normativo e certificazione.

