scicli bimbo di 5 anni picchiato padre condannato a 4 anni di carcere

Il padre di un bambino di cinque anni è stato condannato a quattro anni di carcere. La sentenza arriva dal Tribunale di Ragusa, dopo che il bambino è stato picchiato più volte. L’uomo, 39 anni, residente a Scicli, dovrà scontare la pena per le violenze commesse sul figlio.

La decisione del Tribunale di Ragusa. Un uomo di 39 anni, residente a Scicli, è stato condannato a quattro anni di reclusione per le violenze inflitte al figlio di cinque anni. I fatti risalgono al febbraio 2025, quando il bambino fu vittima di ripetuti maltrattamenti che gli causarono tumefazioni al volto e fratture agli arti superiori e inferiori. La sentenza è stata pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, al termine di un procedimento svolto con rito abbreviato. Le condizioni del bambino e il percorso di tutela. A seguito delle aggressioni, il minore è stato ricoverato e sottoposto a cure specialistiche presso l' ospedale Maggiore-Baglieri di Modica.

