Sci alpino risultati e classifica seconda prova discesa Bormio | i tempi e chi ha saltato la porta
Oggi a Bormio si sono svolti i test ufficiali di discesa libera maschile in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Mattia Casse ha segnato il miglior tempo, ma ha anche saltato una porta poco dopo la Carcentina. È un dettaglio che potrebbe fare la differenza nei prossimi allenamenti e nelle gare vere e proprie.
Mattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se l’azzurro ha saltato una porta subito dopo la Carcentina (l’unico ad avere mancato un passaggio durante questo test in Valtellina). Il nostro portacolori, sceso con il pettorale numero 5, ha fermato il cronometro su 1:52.85 e ha così preceduto di 45 centesimi un brillante Florian Schieder. Il talentuoso altoatesino si è distinto nei primi cinque intermedi e ha un po’ rallentato nel finale, provando le linee e cercando il feeling migliore con la neve della pista Stelvio di Bormio in vista dell’attesissima gara di sabato 7 febbraio, quando verranno assegnate le prime medaglie di questa edizione dei Giochi (considerando tutti gli sport). 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Bormio Sci
Prima prova discesa Olimpiadi: risultati, classifica e chi ha saltato una porta a Bormio
Va in archivio il primo giorno di gare a Bormio, dove si è svolta la prima prova cronometrata di discesa maschile.
Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Bormio, pettorali, streaming
Questa mattina a Bormio si tiene la seconda prova della discesa maschile di sci alpino, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Ultime notizie su Bormio Sci
Argomenti discussi: Sofia Goggia seconda a Crans Montana in super G · Risultati Coppa del Mondo di Sci Alpino oggi; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, Goggia torna 7ª; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris.
Sci alpino, risultati e classifica seconda prova discesa Bormio: i tempi e chi ha saltato la portaMattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se l’azzurro ha saltato una porta subito ... oasport.it
Sci Alpino: programma gare Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Date, orari e dirette TVNello sci alpino olimpico vengono assegnate 36 medaglie in 12 gare, dal 7 al 18 febbraio, sulle nevi di Bormio e Cortina. Calendario e orari ... discoveryalps.it
I due simboli dello sci alpino in pole per accendere il braciere durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina facebook
Ovviamente le cerimonie, ma anche lo sci alpino e il pattinaggio. Nel curling siamo campioni, il salto con gli sci è spettacolare e il biathlon è in grande ascesa. Tutto dal 6 al 22 febbraio, anzi qualche giorno prima x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.