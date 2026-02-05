Oggi a Bormio si sono svolti i test ufficiali di discesa libera maschile in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Mattia Casse ha segnato il miglior tempo, ma ha anche saltato una porta poco dopo la Carcentina. È un dettaglio che potrebbe fare la differenza nei prossimi allenamenti e nelle gare vere e proprie.

Mattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se l’azzurro ha saltato una porta subito dopo la Carcentina (l’unico ad avere mancato un passaggio durante questo test in Valtellina). Il nostro portacolori, sceso con il pettorale numero 5, ha fermato il cronometro su 1:52.85 e ha così preceduto di 45 centesimi un brillante Florian Schieder. Il talentuoso altoatesino si è distinto nei primi cinque intermedi e ha un po’ rallentato nel finale, provando le linee e cercando il feeling migliore con la neve della pista Stelvio di Bormio in vista dell’attesissima gara di sabato 7 febbraio, quando verranno assegnate le prime medaglie di questa edizione dei Giochi (considerando tutti gli sport). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, risultati e classifica seconda prova discesa Bormio: i tempi e chi ha saltato la porta

Va in archivio il primo giorno di gare a Bormio, dove si è svolta la prima prova cronometrata di discesa maschile.

Questa mattina a Bormio si tiene la seconda prova della discesa maschile di sci alpino, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

