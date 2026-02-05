Sci alpino Olimpiadi 2026 | orari TV e streaming delle prove di discesa del 6 febbraio

Il 6 febbraio si apre ufficialmente il countdown alle prove di discesa dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata prevede due sessioni cronometrate, che daranno il via alle competizioni di discesa. Gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli orari in diretta TV e streaming.

Il 6 febbraio entra nel vivo la fase di avvicinamento alle gare di discesa delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, con due sessioni cronometrate che si disputano su tracciati molto diversi tra loro. le prove offriranno indicazioni utili sulla forma degli atleti azzurri e sulle scelte tecniche da affrontare nel contesto olimpico, senza anticipare i contenuti della competizione principale. La terza prova cronometrata di discesa maschile si svolgerà sullo Stelvio di Bormio, offrendo agli atleti l’ulteriore banco di prova per affinare tecnica e registro di velocità in vista della discesa di sabato 7 febbraio alle ore 11:30. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Venerdì 6 febbraio, le gare di sci alpino alle Olimpiadi 2026 attirano l’attenzione.

Questa mattina si sono svolte le prime prove di discesa libera maschile e femminile nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

