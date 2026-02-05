Schifani al pontificale in cattedrale | Impegnati a sostenere chi è in condizioni di disagio

Il presidente della Regione Sicilia si è presentato questa mattina al pontificale in cattedrale. Durante l’omelia, ha rivolto un messaggio di vicinanza alle persone colpite dal ciclone Harry. Ha detto che si impegnerà a sostenere chi ha subito danni alle case e alle attività economiche. In particolare, ha pensato ai residenti di Niscemi, duramente colpiti dalla violenza del maltempo. La città si prepara a ripartire, mentre le autorità cercano di fare il punto sui danni e sui primi aiuti.

"Il mio pensiero va in particolare ai residenti di Niscemi e a quanti hanno subìto danni rilevanti alle proprie abitazioni e alle loro attività imprenditoriali a causa della violenza del ciclone Harry", ha detto il presidente della Regione.

