Schianto d’audi a 500 metri di casa | morto Marco Miotto di 22 anni

Questa mattina, poco prima delle otto, un’auto ha sbandato e si è schiantata contro un muro a pochi passi dalla sua abitazione. La vittima, Marco Miotto, aveva 22 anni e stava tornando a casa quando l’incidente si è verificato. Nonostante i tentativi di soccorso, il giovane è morto sul colpo. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

**Marco Miotto, 22 anni, muore nello schianto della propria Audi contro un muro a soli 500 metri da casa. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio nella via Pozzetto, a Rovolon, in provincia di Padova.** La vittima, un giovane di famiglia modesta, era in viaggio verso casa dopo essere uscito dal centro abitato di Fossona, diretto verso Bastia. Era un tragitto che conosceva bene, una strada conosciuta per la sua curva improvvisa, ma che in quella notte ha portato alla morte. L'auto, un'Audi A6 Avant, è andata fuori strada e si è schiantata in pieno contro il muro di mattoni di un'abitazione, a meno di cinque minuti di distanza dall'ingresso della sua abitazione.

