La Federazione Italiana Scherma ha raccolto con entusiasmo la proposta di sviluppare, in parallelo, i valori della “nobile arte” dello sport più medagliato del nostro Paese e quelli della Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" l’attesissima serie HBO Original in onda sulla piattaforma HBO Max, appena sbarcata in Italia. L’olimpionica della spada Rossella Fiamingo, i campioni del mondo Tommaso Marini e Luca Curatoli, rispettivamente per il fioretto e la sciabola, e la vicecampionessa iridata di scherma paralimpica Sofia Garnero sono i testimonial di questo progetto in cui vengono messi in risalto il lavoro, il sacrificio, l’applicazione, il talento, la passione, l’inclusione, il rispetto e tanti altri elementi caratterizzanti della vita in pedana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scherma e "A Knight of the Seven Kingdoms". Fiamingo, Marini e Curatoli testimonial del progetto

