Scatta l’ordinanza di sgombero | Le ultime ore mi piange il cuore Ma c’è chi resiste | Resteremo qua

Nelle ultime ore si sono intensificate le operazioni di sgombero alle Tre Torri. Una donna che ha vissuto lì per 50 anni dice addio con il cuore pesante, mentre altri resistono, decisi a restare. Il caos si fa strada tra camion e scatoloni, simboli di una vita che cambia e di un passato che si allontana.

"Dopo 50 anni sono costretta ad andare via e non tornerò mai più qui". Alla base delle tre torri, prosegue il via vai di camion e macchine piene di scatoloni strapieni di vita che fu, in cerca di certezze del domani. Si caricano letti, armadi, mobili, oggetti personali. Tra rabbia e scoramento. Oggi corre il termine ultimo per molti di lasciare la propria casa al grattacielo, per altri invece – complice la notifica dell'ordinanza del sindaco – è questione di qualche giorno. "Non si trovano appartamenti, troppo poco tempo a disposizione", dice Denn Borema del Burkina Faso, il quale abita in affitto nella torre A.

