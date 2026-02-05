Scambio in attacco la Juventus è pronta a chiudere l’affare in estate

La Juventus si prepara a chiudere un grande colpo in attacco questa estate. La società lavora già per rafforzare la rosa e dare a Luciano Spalletti più opzioni offensive. Sul tavolo ci sono diversi nomi, e i dirigenti sono determinati a chiudere l’affare prima dell’inizio della prossima stagione.

La Juventus sta già lavorando a quello che sarà il mercato in vista della prossima estate con i bianconeri decisi a migliorare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti, pronto a firmare a breve il rinnovo. La Juventus cerca un nuovo attaccante (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione è quello di rinforzare il proprio attacco considerato il fatto che i bianconeri diranno addio, con ogni probabilità, a Dusan Vlahovic, attaccante serbo che è in scadenza di contratto a giugno. L’idea della Juventus è anche quella di dire addio a Lois Openda, punta belga arrivata durante la scorsa estate che non ha convinto finora e che Spalletti è pronto a sacrificare per arrivare ai propri obiettivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

