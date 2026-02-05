L’Ucraina spera ancora in qualche risultato dai negoziati di Abu Dhabi, anche se i russi non sembrano convinti. Mosca critica l’Europa, che sta pensando di inviare un rappresentante Ue a Kiev per provare a riaprire il dialogo. Intanto, negli Stati Uniti, Trump si ferma sulla proroga del trattato sulle armi nucleari, dicendo che ci sono troppe violazioni e che serve una nuova intesa.

Roma – L’Ucraina vuole comunque trovare il lato positivo ai negoziati di Abu Dhabi che si sono conclusi ieri, ma la Russia continua con la sua linea smorza entusiasmo, puntando il dito contro l’Europa che studia l’ipotesi di un inviato Ue per Kiev da coinvolgere in eventuali nuovi incontri fra le parti in guerra. E non va meglio sul fronte del trattato New Start. Scaduto ormai da due giorni, sembrava potesse essere rinnovato da Usa e Russia per sei mesi, allontanando ancora per un po’ lo spettro dell’escalation nucleare. Ma in serata il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler negoziare un nuovo accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scaduto il trattato sulle armi nucleari, Trump frena sulla proroga: “Troppe violazioni, serve una nuova intesa”

Approfondimenti su Abu Dhabi

La Russia ha annunciato che non si sente più vincolata dal trattato New Start, che scade oggi.

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Abu Dhabi

Argomenti discussi: Il New Start non si rinnova, è la fine di un’era; Nucleare, scaduto il trattato Usa-Russia sul tetto alle armi; È scaduta l’intesa fra Usa e Russia: da oggi il mondo rischia l’anarchia nucleare; Approfondimenti su Ecologia e Sostenibilità.

Scaduto il trattato Start tra Stati Uniti e Russia sulle armi nucleariPer la prima volta in oltre mezzo secolo, gli Stati Uniti e la Russia non hanno un accordo giuridicamente vincolante che limiti le loro forze nucleari strategiche. Trump ha chiesto alla Cina di essere ... it.euronews.com

Scade il trattato New Start sulle armi nucleari. Trump: «Ora ne serve uno migliore»Ripreso il dialogo militare di alto livello Usa-Russia. La Cina, che nel 2035 avrà mille testate nucleari, rifiuta di sedersi al tavolo ... corriere.it

È scaduto oggi New Start, l’ultimo trattato sulle armi nucleari rimasto in vigore tra Russia e Stati Uniti. Per la prima volta da oltre mezzo secolo non c’è più nessun limite alla crescita dei due più grandi arsenali atomici al mondo e una corsa agli armamenti nucle facebook

Scaduto il New Start, il trattato di non proliferazione nucleare tra #StatiUniti e #Russia. La preoccupazione internazionale Valentina Iannicelli x.com