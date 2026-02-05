Scade patto nuovi dialoghi Usa-Russia

Oggi è scaduto il trattato New Start tra Stati Uniti e Russia, l’ultimo accordo sulle armi nucleari ancora in vigore tra le due potenze. Nessun accordo immediato è stato raggiunto per rinnovarlo, e ora le discussioni tra i due paesi si riaccendono. La questione delle armi nucleari torna al centro dell’attenzione internazionale.

16.00 E'scaduto oggi New Start,l'ultimo trattato sulle armi nucleari rimasto in vigore tra Usa e Russia.Per la prima volta da oltre mezzo secolo non c'è più nessun limite alla crescita dei due più grandi arsenali atomici al mondo.E proprio oggi Washington e Mosca decidono di riprendere il dialogo militare ad alto livello.Lo riferisce il Pentagono. La scadenza del trattato "segna un momento grave per la pace e la sicurezza internazionale", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres.

