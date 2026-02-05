Sbanda in curva e si ribalta nel campo

Un’auto ha sbattuto fuori strada e si è ribaltata in un campo lungo la provinciale 32, poco prima delle 8 del mattino di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso il controllo in curva, ma le cause esatte sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito. Le forze dell’ordine stanno ora facendo i rilievi per capire cosa sia successo.

Incidente poco prima delle 8 del 5 febbraio lungo la provinciale 32 verso San Giorgio. Qui, per cause al vaglio, un'auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada dove si è ribaltata in un campo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 da Roveleto di Cadeo e i vigili del fuoco del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su provinciale 32 Nocera, auto sbanda e si ribalta nel giorno di Natale Trattore sbanda e si ribalta in mezzo alla Provinciale: traffico nel caos Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su provinciale 32 Argomenti discussi: Sbanda in curva, finisce in un giardino e si ribalta; Strada ghiacciata e l'autoarticolato sbanda e va dritto alla curva finendo nella scarpata: paura nella notte; Incidente mortale: sbanda con l’auto e finisce fuori strada. Inutili i soccorsi; Serie di furti nel Vallo di Diano e anche un’anziana scippata: arrestati due malviventi. Sbanda per il fondo scivoloso e finisce contro il guard railHa sbandato nella curva, vicino all'ex Piper, ed è finita contro il guard rail. Incidente stamattina verso le 8,40 su via Pancalieri a Vigone. Una donna, alla guida di una Fiat Qubo, percorreva la str ... torinoggi.it Auto sbanda in curva e finisce fuori strada nella notte: ferita la donna cinese al volantePORTOGRUARO - Sbanda in curva e vola con l'auto nel fossato: paura nella notte a Portogruaro. Incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Campeio, a Portogruaro. Intorno alle 23.30 un’auto è ... ilgazzettino.it Auto sbanda in curva, si ribalta e finisce in un giardino Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/01/27/auto-sbanda-in-curva-si-ribalta-e-finisce-in-un-giardino/ clicca sul link in bio . . #maremma #ilgiunco #maremmani #gavorrano facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.