Saudi Arabia deploys cash and clout in Yemen after ousting UAE

L’Arabia Saudita ha iniziato a rafforzare la sua presenza in Yemen dopo aver allontanato gli Emirati Arabi Uniti dalla regione. Nei giorni scorsi, Riad ha annunciato l’invio di ingenti risorse economiche e politici per consolidare la sua influenza nel paese. La mossa arriva dopo mesi di tensioni tra le due potenze e segna un nuovo capitolo nel conflitto yemenita.

It's a formidable challenge. The wealthy Gulf kingdom is trying to bring together fractious armed groups and tribes while also propping up a collapsed state through major cash injections, with an unresolved conflict with Houthi rebels in north Yemen held at bay by a fragile truce - just as Riyadh faces a budget crunch at home. "Saudi Arabia has cooperated with us and expressed its readiness to pay all salaries in full," Yemeni Information Minister Muammar Eryani told Reuters in an interview, without providing a total figure. Eryani said the Saudi support would allow Yemen to reorganise the armed factions and bring them under state authority.

