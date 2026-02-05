Sarzana uomo si suicida per lo sfratto

Questa mattina a Sarzana un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che erano arrivati per eseguire lo sfratto. La scena si è svolta in un attimo, lasciando senza parole chi ha assistito. Si tratta di un episodio drammatico che apre un nuovo capitolo sulla difficile gestione delle esecuzioni immobiliari.

17.52 Un uomo di 64 anni si è tolto la vita alla vista degli ufficiali giudiziari che sono arrivati a casa per eseguire lo sfratto. La tragedia si è consumata a Sarzana,nello Spezzino.L'uomo abitava da solo e più di una volta aveva manifestato disagio e problemi di fragilità I proprietari dell'appartamento avevano avviato l'iter burocratico di sfratto e ieri si sono presentati con l'ufficiale giudiziario. A quel punto l'uomo si è barricato in casa e si è ferito più volte all'addome con un coltello.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Sarzana Uomo

Un uomo si è tolto la vita a Sarzana mentre arrivava l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto.

A Sarzana, un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che stavano consegnando lo sfratto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sarzana Uomo

Argomenti discussi: Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, uomo si suicida; Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, uomo si suicida.

Sarzana, arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto: uomo si suicida con un coltello davanti a loro e i proprietari di casaTragedia ieri sera nel centro storico di Sarzana, dove un 64enne si è tolto la vita al momento dell’esecuzione di uno ... affaritaliani.it

Sfratto a Sarzana, uomo di 64 anni si suicida all'arrivo dell’ufficiale giudiziarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Sfratto a Sarzana, uomo di 64 anni si suicida all'arrivo dell’ufficiale giudiziario ... tg24.sky.it

Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, un uomo si suicida. Si è colpito al ventre con un coltello, inutili i soccorsi. #ANSA facebook