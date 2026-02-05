Sartiglia | prefetto_ordina_caschetto_protettivo_nel_caso_di_sconto_sul_parcheggio

Il Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza durante la Sartiglia. Ha ordinato che tutti i partecipanti indossino un caschetto protettivo, anche in caso di sconti sul parcheggio. La decisione mira a tutelare la sicurezza di chi assiste e di chi corre con i cavalli, evitando rischi inutili durante le corse. La questura ha già comunicato che nessuno potrà contare su agevolazioni per l’uso dei dispositivi di protezione.

**Sartiglia, niente sconti: il Prefetto ordina il caschetto protettivo** A Sartiglia, in provincia di Oristano, il Prefetto Salvatore Angieri ha ordinato un nuovo impegno di sicurezza per le manifestazioni con equini, con un divieto di sconti per l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Il provvedimento, espresso in una circolare inviata ai sindaci dei comuni della Provincia, riguarda il cosiddetto "decreto Abodi", ovvero l'articolo 5, comma 9 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 gennaio 2025. Secondo tale regola, chi pratica sport con i cavalli — in particolare i fantini — deve indossare obbligatoriamente caschetto protettivo e protezioni per il corpo durante le competizioni o le manifestazioni.

