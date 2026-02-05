Saronno alle Olimpiadi | Greta Niccolai tra le prime azzurre in gara nell’hockey

Greta Niccolai di Saronno ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È la prima atleta della zona a scendere in campo, anche prima dell’inaugurazione ufficiale. La giovane giocatrice di hockey si è presentata in campo questa mattina, portando avanti con entusiasmo il nome della sua città.

