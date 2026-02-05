Sarà utile alla squadra Totti e la Roma la notizia è clamorosa | c’è la conferma!

La Roma si prepara a tornare a parlare del suo futuro dopo le parole di Francesco Totti. L’ex capitano ha lasciato intendere che potrebbe essere utile alla squadra, alimentando le voci di un possibile ritorno o di un ruolo più attivo nel club. La società si aspetta ora di capire come muoversi in questa situazione, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo.

La Roma torna a interrogarsi sul proprio futuro dirigenziale e lo fa attraverso parole che hanno il peso di una conferma autorevole. A scuotere l’ambiente giallorosso è Claudio Ranieri, attuale senior advisor del club, che ha aperto pubblicamente alla possibilità di un ritorno di Francesco Totti in un ruolo operativo all’interno della società. Una dichiarazione che riaccende un dibattito mai sopito e che, soprattutto, segnala movimenti concreti ai vertici di Trigoria. Ranieri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di una riflessione in corso da parte della proprietà americana. « I Friedkin ci stanno pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché è una parte della Roma», ha affermato l’allenatore, lasciando intendere che l’ipotesi non sia più solo suggestione emotiva ma un dossier reale sul tavolo della dirigenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

