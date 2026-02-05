Questa mattina sono state annunciate le nuove strutture che accoglieranno gli studenti colpiti da sanzioni disciplinari come l’allontanamento dalle lezioni. Le scuole di tutta Italia stanno organizzando spazi dedicati, in risposta alle norme approvate con il decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025. Le decisioni mirano a garantire un percorso alternativo per i ragazzi coinvolti, evitando che restino fuori dall’ambiente scolastico.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ultime notizie su Sanzioni Disciplinari

