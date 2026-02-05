Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Italia, spiega perché la lettera

Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia, perché la “T”, la lettera iniziale del nome Toyota, ha per voi un’importanza particolare? “ T non è solo l’iniziale di Toyota - precisa Santilli - ma questa lettera rappresenta molto altro, parla anche di noi come persone. La T è infatti composta da due elementi, quello orizzontale e quello verticale. Una lettera che sta a indicare la solidità, le tradizioni, la cultura e le radici che nutrono una pianta. Tutto il nutrimento, infatti, viene dalla storia, dalle tradizioni e dalla cultura dai valori. Un’azienda, però, non può essere solamente il presente o il passato, ma deve guardare al futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Santilli (Toyota Italia): "La nostra innovazione guarda ai segnali che arrivano dal mercato"

La Toyota si prepara a tornare nel Mondiale Rally negli Stati Uniti, puntando su un progetto che coinvolge la nuova Corolla.

