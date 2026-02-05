Sant’Agata Schifani al pontificale in cattedrale | Impegnati a sostenere chi è in condizioni di disagio

Questa mattina il presidente del Senato, Schifani, ha partecipato al pontificale in cattedrale a Catania. Durante la cerimonia, ha ricordato l’impegno a sostenere chi si trova in condizioni di disagio, sottolineando la presenza di una grande partecipazione da parte della comunità. Schifani ha voluto essere presente anche quest’anno, dimostrando attenzione e vicinanza alla festa della patrona.

"Anche quest'anno ho voluto essere presente alle celebrazioni per la patrona di Catania, manifestazione di fede e di grande partecipazione popolare. Un momento di riflessione spirituale che fortifica in me l'impegno a sostenere quanti si trovano in condizioni di disagio e di difficoltà.

