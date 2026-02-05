Sant’Agata a Catania Schifani al pontificale | Vicini a chi vive situazioni di difficoltà

Questa mattina Renato Schifani ha partecipato al pontificale in onore di Sant’Agata, la patrona di Catania. Il presidente della Regione ha detto di essere vicino a chi vive momenti difficili e ha assistito alla messa nella cattedrale, insieme a tanti cittadini e fedeli. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni e ha visto la partecipazione di molte persone, tutte attente a onorare la santa patrona.

Anche quest'anno il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha preso parte alle celebrazioni in onore di Sant'Agata, Patrona di Catania, partecipando al solenne pontificale in cattedrale. Un appuntamento che rappresenta non solo una profonda espressione di fede, ma anche un momento di intensa partecipazione popolare e di riflessione spirituale. «Essere qui – ha dichiarato Schifani – rafforza il mio impegno a sostenere chi vive condizioni di disagio e difficoltà ». Il presidente ha voluto rivolgere un pensiero particolare ai cittadini di Niscemi e a tutte le persone che hanno subito gravi danni alle abitazioni e alle attività economiche a causa della violenza del ciclone Harry, assicurando che le istituzioni non li lasceranno soli.

