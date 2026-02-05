Questa settimana, il festival di Sanremo porta il suo cast al Quirinale. Venerdì 13 febbraio, Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 Big in gara incontreranno il presidente Sergio Mattarella. È la prima volta che il festival si presenta così ufficialmente al capo dello Stato, con una visita che segna un momento speciale per il mondo della musica italiana.

Le porte del Quirinale si schiudono per la prima volta per i protagonisti di Sanremo: il direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, la co-conduttrice Laura Pausini e i 30 Big in gara al festival saranno ricevuti dal presidente Sergio Mattarella venerdì 13 febbraio. "È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione ", sorride Carlo Conti annunciando l'evento in un video su Instagram. A rappresentare la Rai, è atteso l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Un augurio speciale Sarà una sorta di augurio speciale, alla vigilia dell'edizione numero 76, in programma all'Ariston dal 24 al 28 febbraio, da parte di un Capo dello Stato che in questi anni ha saputo guadagnarsi la simpatia degli italiani anche per la sua semplicità e capacità di saper cogliere le passioni dei concittadini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sanremo arriva al Quirinale. Conti, Pausini e i 30 Big da Mattarella

