Sanità in carcere Ausl e direzione smentiscono Fials | Operatori tutelati e protocolli rispettati

Le autorità di Ferrara rispondono alle accuse di Fials sulla sicurezza in carcere. L’Ausl e la direzione del carcere affermano che gli operatori sono tutelati e che tutti i protocolli vengono rispettati. Nei giorni scorsi, il sindacato aveva criticato le condizioni di lavoro, ma ora le istituzioni ribadiscono il loro impegno per garantire un ambiente sicuro e conforme alle norme.

Nelle scorse settimane, il sindacato Fials ha accusato le due direzioni, dell'Ausl e del carcere di Ferrara, di non adoperarsi a sufficienza per la sicurezza degli operatori sanitari che lavorano in carcere, in particolare durante l'attività di somministrazione dei farmaci ai detenuti.

