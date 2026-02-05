Sanità abruzzese al collasso secondo il M5s | Programma Operativo 2026–2028 certifica il fallimento della destra

Il Movimento 5 Stelle attacca duramente la giunta di Marco Marsilio sulla sanità in Abruzzo. Secondo i pentastellati, il nuovo Programma Operativo 2026-2028 certifica il fallimento della gestione di destra. In una nota, il M5s denuncia più tasse, meno servizi e una privatizzazione che avanza lentamente ma inesorabilmente. La questione resta calda, anche perché molti cittadini si sentono abbandonati e chiedono risposte urgenti.

«Più tasse, meno servizi, privatizzazione strisciante». Con queste parole il Movimento 5 Stelle definisce il nuovo Programma Operativo Sanità 2026–2028 approvato dalla giunta regionale guidata da Marco Marsilio. Secondo i consiglieri regionali Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, il

