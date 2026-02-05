Sanchez vieta i social agli under 16? Sospendo il giudizio | forse meglio dar loro consapevolezza

Sanchez ha deciso di non vietare i social agli under 16, anche se il suo progetto prevede di sospendere il giudizio. La questione, però, resta aperta: forse è meglio invece aiutare i giovani a usare consapevolmente queste piattaforme. L’esperienza di uno dei più piccoli, ora diciottenne, dimostra che l’età non basta a proteggere da rischi e tentazioni di Internet.

Lo spunto me lo fornisce direttamente il più piccolo. Che però, attenzione, adesso ha diciotto anni, ovvero fuori dal limite indicato da Sanchez e dentro a pieno titolo alla panacea di tutti i mali che è quell’Internet e suoi consociati social, di nuova e vecchia partitura. Ciò posto, parlo bene, si dirà. Speriamo, rilancio, perché non è neanche detto. E infatti, come sopra, lo spunto lo dà il neodiciottenne: “Per me una persona che oggi si buttasse in politica è un folle, perché decidere di sottoporsi a un vita di stress” dice mentre infila in bocca due rigatoni insieme. Chi ascolta, cioè io e la sorella, alziamo gli occhi e verifichiamo che stia masticando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Australia ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni, diventando il primo Paese al mondo a prendere questa misura.

L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare ai minori di 16 anni l'accesso ai social network come Instagram, TikTok e Threads.

