Sanchez Izquierdo minacciato prima del match | Perdi o sequestriamo un tuo familiare Gioca e perde

Un tennista spagnolo, Nicolas Sanchez Izquierdo, ha ricevuto minacce di morte prima di un match importante in Argentina. Gli hanno detto che, se non avesse perso, avrebbero sequestrato un suo familiare. Sanchez ha deciso di giocare e, purtroppo, ha anche perso. La situazione ha fatto scalpore per la gravità della minaccia ricevuta.

