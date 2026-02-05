Sanchez Izquierdo minacciato prima del match | Perdi o sequestriamo un tuo familiare Gioca e perde

Un tennista spagnolo, Nicolas Sanchez Izquierdo, ha ricevuto minacce di morte prima di un match importante in Argentina. Gli hanno detto che, se non avesse perso, avrebbero sequestrato un suo familiare. Sanchez ha deciso di giocare e, purtroppo, ha anche perso. La situazione ha fatto scalpore per la gravità della minaccia ricevuta.

Gravissimo e senza precedenti quello che è successo a Rosario, in Argentina, dove il tennista spagnolo Nicolas Sanchez Izquierdo ha ricevuto minacce di pesanti ritorsioni sui suoi familiari qualora non avesse perso la partita che avrebbe dovuto giocare di lì a poco.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

