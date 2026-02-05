San Severo | il patrimonio bandistico della città in mostra per la prima volta a Palermo

Questa mattina a Palermo, il complesso bandistico di San Severo, “Città di San Severo”, è stato mostrato per la prima volta al pubblico. La banda, che rappresenta da anni la tradizione musicale della città, è stata riconosciuta ufficialmente come patrimonio culturale immateriale della Puglia. Un passo importante, che valorizza le radici e la storia di questa formazione musicale, ora protagonista di una vetrina regionale.

San Severo, città storica della Capitanata, ha ottenuto un riconoscimento unico nel panorama culturale della Puglia: il suo complesso bandistico, “Città di San Severo”, è stato ufficialmente incluso nel Patrimonio Culturale Immateriale della Regione, una classificazione che valorizza tradizioni musicali e culturali riconosciute a livello regionale. L’inserimento, avvenuto il 27 gennaio 2026, è stato approvato dal dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in ambito sottostante “Bande della tradizione musicale pugliese”. È una notizia significativa, per la città e soprattutto per la comunità musicale locale, che vede da anni l’attività bandistica come un elemento fondamentale per l’identità collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su San Severo Patrimonio

Il complesso bandistico 'Città di San Severo' entra ufficialmente nell’elenco del patrimonio culturale immateriale della Puglia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Severo Patrimonio

Argomenti discussi: Il Complesso Bandistico Città di San Severo riconosciuto patrimonio culturale immateriale della Puglia; Riqualificazione energetica patrimonio e.r.p. a San Severo (FG); MUSICA La banda di San Severo entra nell’Inventario regionale: un’eccellenza musicale della Capitanata; Turismo lento, FlixBus rinnova il patto con la Via Francigena per promuovere la provincia di Foggia - FoggiaToday.

La banda di San Severo entra nell’Inventario regionale: un’eccellenza musicale della CapitanataCOMUNICATO STAMPA Il Complesso Bandistico Città di San Severo entra tra i beni immateriali culturali pugliesi. Questa inclusione, approvata dalla Regione ... lucerabynight.it

SAN SEVERO San Severo, parcheggio interrato PNRR: via libera al subappalto per lavori OG1Prosegue l’intervento finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rigenerazione urbana nel cuore della città ... statoquotidiano.it

Il Complesso Bandistico “Città di San Severo” riconosciuto patrimonio culturale immateriale della Puglia Articolo al primo commento #ComplessoBandisticoSanSevero #PatrimonioCulturaleImmateriale #CulturaPugliese #TradizioneBandistica #SanSeve facebook