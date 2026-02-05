San Severo | il patrimonio bandistico della città in mostra per la prima volta a Palermo
Questa mattina a Palermo, il complesso bandistico di San Severo, “Città di San Severo”, è stato mostrato per la prima volta al pubblico. La banda, che rappresenta da anni la tradizione musicale della città, è stata riconosciuta ufficialmente come patrimonio culturale immateriale della Puglia. Un passo importante, che valorizza le radici e la storia di questa formazione musicale, ora protagonista di una vetrina regionale.
San Severo, città storica della Capitanata, ha ottenuto un riconoscimento unico nel panorama culturale della Puglia: il suo complesso bandistico, “Città di San Severo”, è stato ufficialmente incluso nel Patrimonio Culturale Immateriale della Regione, una classificazione che valorizza tradizioni musicali e culturali riconosciute a livello regionale. L’inserimento, avvenuto il 27 gennaio 2026, è stato approvato dal dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in ambito sottostante “Bande della tradizione musicale pugliese”. È una notizia significativa, per la città e soprattutto per la comunità musicale locale, che vede da anni l’attività bandistica come un elemento fondamentale per l’identità collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su San Severo Patrimonio
