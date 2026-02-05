Questa mattina la Chiesa di San Lorenzo in Lucina ha rimosso il volto che alcuni avevano riconosciuto come quello di Giorgia Meloni nell'affresco misterioso comparso qualche giorno fa. Il Vaticano ha confermato che si tratta di una cancellazione decisa dall’alto, lasciando aperto ancora il mistero sulla vera identità raffigurata.

Il giallo sul presunto volto raffigurante Giorgia Meloni apparso qualche giorno fa in un affresco all'interno della Chiesa di San Lorenzo in Lucina ha avuto un epilogo a dir poco grottesco. Ieri, infatti, il volto di quell'angelo che per molti era quello della premier è stato rimosso, lasciando l'ormai celeberrimo cherubino barbaramente sfigurato e senza che sia ancora chiaro il futuro di quell'opera che fino a una settimana fa nessuno conosceva. Un'opera talmente ignota che, a quanto sembra, nemmeno Daniele Micheletti, parroco di San Lorenzo in Lucina, è in grado di produrre il bozzetto originario dell'opera recentemente restaurata dal pittore Bruno Valentinetti.

San Lorenzo in Lucina, cancellato il volto della Mel9ni. "Me lo ha detto il Vaticano"

Ieri mattina, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, il volto dell’angelo della Meloni è stato cancellato.

Dopo giorni di polemiche, la faccia di Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Rimozione dell'immagine di Meloni dall'affresco di San Lorenzo in Lucina: Cosa Significa per la Storia e l'Arte
Il volto di Giorgia Meloni è stato rimosso dall'affresco di San Lorenzo in Lucina per disposizione del Vaticano.

Cancellato il volto di Meloni dall'affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: Me lo ha chiesto il Vaticano. E ammette: Era la premier
Il sedicente restauratore aveva sostituito il volto di un cherubino con quello della premier nell'antica basilica romana

