San Lorenzo contro il dormitorio del Comune | Ha portato solo violenza

I residenti di San Lorenzo si scagliano contro il dormitorio del Comune. Secondo loro, quella struttura ha portato solo violenza e problemi. «La propaganda politica ci ha fatto credere che il quartiere fosse un esempio di tranquillità, ma non è così», dice uno di loro. La tensione cresce tra chi vive e lavora in zona e le autorità, che invece insistono nel sostenere che il dormitorio offre un aiuto importante. La situazione resta calda e le polemiche continuano.

«Noi residenti, lavoratori, commercianti e studenti di San Lorenzo siamo sotto scacco di una propaganda politica che vuole rappresentare il quartiere come un luogo modello grazie alla tensostruttura, dove – secondo certa politica – regnerebbero pace, sicurezza e dignità per le persone senza fissa dimora. Purtroppo non è assolutamente così». Comincia così quella che suona come una lettera aperta del comitato di quartiere San Lorenzo indirizzata al sindaco, Roberto Gualtieri, e agli assessori alle Politiche sociali del Campidoglio, Barbara Funari, e del Municipio II, Gianluca Bogino. Quella che segue è una lunga contronarrazione alla tesi capitolina opposta a chiunque critichi la tensostruttura di via di Porta San Lorenzo, che il Comune ha deciso di tenere aperta per tutto il 2026 perché avrebbe ridotto il numero dei dormitori «spontanei» per strada.

