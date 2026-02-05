Samira Lui torna sui social dopo una lunghissima assenza | il motivo

Dopo mesi di silenzio sui social, Samira Lui torna a farsi vedere. L’ultima volta era sparita da Instagram e TikTok, lasciando i follower senza notizie. Ora, invece, si mostra di nuovo online, annunciando anche il suo ritorno in tv come co-conduttrice de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. La sua assenza aveva fatto parlare, ma ora sembra pronta a riprendere il suo posto sotto i riflettori.

Negli ultimi mesi Samira Lui era diventata praticamente introvabile sui social. Allo stesso tempo, però, è stata una presenza costante nelle case degli italiani grazie a La Ruota della Fortuna, dove affianca Gerry Scotti. Il suo profilo Instagram risultava svuotato, senza post, e la sua assenza prolungata aveva alimentato domande e sospetti. In tanti hanno provato a spiegarsi la situazione, anche collegandola alle chiacchiere nate dopo alcune puntate di Falsissimo. Nelle scorse ore, però, Samira è tornata online e ha raccontato la sua versione dei fatti. Samira Lui e le prime parole pubbliche dopo Falsissimo Samira Lui e l’assenza che aveva insospettito molti utenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

