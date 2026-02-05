Salvini al Quirinale per discutere del Ponte E su Vannacci | Ingrato

Matteo Salvini si è recato al Quirinale per discutere del Ponte sullo Stretto. L’obiettivo è trovare una soluzione concreta ai ritardi e alle polemiche, mentre il ministro si impegna a mantenere aperti i contatti con il governo e le istituzioni. Nel frattempo, il caso Vannacci continua a far discutere, con Salvini che commenta: “Ingrato”. La giornata si preannuncia intensa, tra tensioni politiche e questioni infrastrutturali.

Dal Ponte sullo Stretto al caso Vannacci, passando per il Quirinale. Matteo Salvini prova a tenere insieme dossier infrastrutturali, equilibri istituzionali e ferite politiche interne alla Lega. Il punto di partenza è il Ponte sullo Stretto. Martedì il vicepremier è salito al Colle per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Salvini si è presentato nelle vesti di ministro per confrontarsi sul decreto infrastrutture e, in particolare, sulle norme che riguardano la grande opera. Provvedimenti che arriveranno oggi in Consiglio dei ministri. «Mi volevo confrontare con il Presidente anche sul testo del decreto», ha spiegato Salvini.

