Salvini accusa Vannacci di tradimento nella battaglia dei generali del centrodestra

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini ha accusato il generale Vannacci di tradimento, aprendo una polemica tra i leader del centrodestra. A due mesi dalle elezioni regionali, la faida tra i “generali” del centrodestra si fa sempre più concreta. La tensione tra i due si fa sentire, e la questione rischia di influenzare la campagna elettorale.

**** A due mesi dalla scadenza delle liste per le elezioni regionali, l’episodio della “tradizione” tra i vertici del centrodestra sembra aver preso una nuova forma. È il momento in cui il presidente della Camera, Matteo Salvini, e il generale Roberto Vannacci, leader del Movimento 5 Stelle, hanno lanciato accuse reciproche, in un clima di tensione interno al gruppo politico. I due, che fino a poche settimane fa erano considerati due figure centrali e stabili all’interno della coalizione, oggi si ritrovano a confrontarsi in un duello di forza, con accuse di tradimento, sospetti di manipolazione e un clima di crisi dentro la struttura del partito.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

