Salvati in emergenza | Falchi di Pronto Intervento onorati per intervento capitale nel Capodanno

Durante la notte di Capodanno, due persone sono state salvate in tempo da una squadra di volontari dei Falchi di Pronto Intervento. Mentre in piazza esplodevano i fuochi d’artificio, i volontari sono intervenuti rapidamente, evitando che la situazione potesse degenerare. La loro prontezza ha evitato un possibile dramma, e ora vengono riconosciuti ufficialmente per il loro intervento.

Nel cuore della notte di Capodanno, mentre l’allegria delle festività si mescolava con i fuochi d’artificio e i festeggiamenti in piazza, due vite furono salvate in tempo reale da una squadra di volontari. A Fondi, la notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio 2026 ha visto l’intervento straordinario dei Falchi di Pronto Intervento, un’associazione di protezione civile composta da 60 operatori, che hanno sapientemente affrontato due gravi situazioni di emergenza. Il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha voluto onorare i ragazzi con un premio simbolico per aver contribuito a rendere sicuro il Capodanno, in particolare per aver salvato un giovane in crisi e una donna anziana in preda a un incendio domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante i festeggiamenti di Capodanno, i Falchi di Pronto Intervento sono intervenuti due volte e hanno salvato due vite.

La notte di Capodanno a Fondi si è conclusa con due salvataggi che hanno evitato il peggio.

