Salus tv n° 5 del 4 febbraio 2026

Questa settimana su Salus TV si parla di come i social influenzano la salute. Gli esperti discutono nel podcast “Due di Noi sul divano rosa” e tutto si concentra sulle donne con tumore al seno metastatico. Intanto, la Fondazione Santa Lucia di Roma ha scoperto nuove strategie per combattere la sclerosi multipla, potenziando il sistema immunitario. Per quanto riguarda i tumori, l’Aifa ha deciso di estendere il rimborso della terapia Car-T liso-cel, un’arma in più contro i linfomi. Si parla anche di nuove regole per i farmaci

In questo numero: La salute ai tempi dei social, esperti a confronto nel vodcast Ssn “Due di Noi sul divano rosa”, l’iniziativa di Gilead ed Europa Donna per dare voce a donne con tumore al seno metastatico Sclerosi Multipla, studio della Fondazione Santa Lucia di Roma apre a nuove strategie per trattare la malattia potenziando il sistema immunitario Tumori, Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel: nuova arma contro i linfomi Farmaci: verso una nuova legislazione, il digital talk promosso da Adnkronos ed Egualia Su stitichezza Italia “bloccata” e in imbarazzo, i dati del report Focaldata per Norgine A di aderenza ai vaccini, i consigli dei pediatri per la prevenzione nei più piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salus tv n° 5 del 4 febbraio 2026 Approfondimenti su Salus TV 2026 Salus tv n° 3 del 21 gennaio 2026 Salus TV n° 3, in edicola dal 21 gennaio 2026, propone approfondimenti sul sistema sanitario e le sue evoluzioni. Salus tv n° 4 del 28 gennaio 2026 Il numero 4 di Salus Tv, uscito il 28 gennaio 2026, porta alcune novità importanti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Salus tv n° 5 del 4 febbraio 2026 Ultime notizie su Salus TV 2026 Argomenti discussi: Salus tv n° 4 del 28 gennaio 2026; Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo; Salus tv n° 5 del 4 febbraio 2026; Salus tv n° 4 del 28 gennaio 2026. Salus tv n° 4 del 28 gennaio 2026In questo numero: Allattamento al seno: perché fa bene al futuro, il vodcast con le 6A dei pediatri Bronchiectasie, esperti a Milano su malattia cronica diffusa ma spesso trascurata Minelli (Lum), mod ... quotidiano.net Si parte il 16 febbraio. Il Gruppo Mantova Salus in cerca di soccorritori da inserire stabilmente nel servizio ambulanze facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.