Salmo festeggia i dieci anni di Hellvisback, il suo album più famoso. Oggi, il rapper annuncia la ripubblicazione con tre brani inediti. L’album del 2016 ha rivoluzionato il rap italiano, spostando i confini di suoni e parole. Ora, i fan aspettano con curiosità questa nuova versione, che promette di portare ancora una volta il nome di Salmo al centro della scena musicale.

Compie 10 anni Hellvisback, il disco culto di Salmo che annuncia una nuova edizione con tre inediti. Compie oggi 10 anni Hellvisback il disco culto di Salmo che nel 2016 ha cambiato le regole del gioco e segnato un vero turning point per la scena rap italiana, ridefinendone suoni, linguaggi, ambizioni. Nel 2016, in un periodo di grande transizione per il genere, Salmo è riuscito a ristabilire equilibri e gerarchie imponendo una visione forte, personale e definitiva, e andando deliberatamente in controtendenza rispetto alle mode dominanti dell’anno. Un lavoro che ha rotto gli argini, portando nel mainstream un’estetica radicale e un’attitudine senza compromessi, in una formula inedita per il panorama nazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Salmo annuncia una riedizione dell’album Hellvisback

