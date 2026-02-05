Salerno e provincia si riempiono di eventi tra sagre, sfilate e iniziative culturali. Dal 6 all’8 febbraio, le strade si animano con feste e tradizioni, portando in piazza carica di allegria e gusto. La gente si prepara a divertirsi tra maschere e piatti tipici, mentre le piazze si riempiono di musica e colori per un weekend intenso.

**Salerno e provincia: il weekend del 6 al 8 febbraio è pieno di sfilate, sagre e eventi culturali** Un weekend intenso per la provincia di Salerno, in cui il carnevale, la cultura e il cibo diventano protagonisti di una serie di eventi in programma dal 6 al 8 febbraio. In una regione dove il folklore si mescola alla tradizione artistica, l’atmosfera di festa è forte e in movimento. A Salerno, il teatro e il mondo della musica offrono spettacoli e concerti di alto livello, mentre in località come Capaccio Paestum, Sarno, San Marzano sul Sarno o Buonabitacolo, si festeggia il Carnevale con sfilate in maschera e manifestazioni tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno e provincia: sabati di festa con sagre e eventi culturali dal 6 al 8 febbraio

Approfondimenti su Salerno e provincia

Scopri gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salerno e provincia

Argomenti discussi: Gli eventi in programma a Salerno durante febbraio 2026; Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026; Baronissi, al via il Gran Carnevale: dieci giorni di festa, colori e condivisione; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio.

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 6 all'8 febbraioTanti gli appuntamenti in programma nel salernitano. In molte località è tempo di carnevale e di sfilate in maschera. Al Teatro Verdi arriva Stefano Accorsi con le avventure di Ulisse. All'Augusteo Ma ... salernotoday.it

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 30 gennaio all'1 febbraioTanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana. Musei e siti gratis domenica. Per chi ama il teatro, all'Augusteo arriva Uno, nessuno e centomila. Ultimo weekend per Luci d'Artista ... salernotoday.it

"Deputato, continua la mala gestione ad Angri in provincia di Salerno; questa è la situazione a Via Nazionale. Da quello che risulta c’è una disputa in corso tra comune e la Gori per i lavori fognari da eseguire per risolvere il problema." facebook

Presentato anche in provincia di Salerno, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti in ufficio postale. L’iniziativa avviata nel quadro del #ProgettoPolis, riguarda in questa prima fase 141 uffici postali di Comuni al di sotto di 15mila abitanti. tgpost x.com