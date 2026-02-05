Saif al-Islam la terza via libica eliminata da un commando

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso da un commando. La notizia si diffonde in un momento di grande confusione nel paese, dove ormai regna il caos. La sua morte chiude definitivamente una pagina della storia libica e apre nuovi scenari incerti. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le voci si rincorrono e la tensione cresce.

L'erede scomodo L'assassinio del figlio di Gheddafi scuote una Libia divisa in due. Proteste a Sirte. La procura di Tripoli a caccia dei killer: missione impossibile. Il ruolo controverso della milizia di Zintan L'unica certezza di queste ore, nel caos che è la Libia di oggi, è la morte di Saif al-Islam Gheddafi, secondogenito dell'ex leader libico Muhammar Gheddafi, e la fine definitiva di una «terza via possibile nel futuro del paese».

