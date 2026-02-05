Sabatini critica Gasperini e loda Massara | per la Roma la Champions è il minimo

La Roma si prepara alla sfida di Champions come minimo obiettivo. Sabatini punta il dito contro Gasperini, criticandolo apertamente, e invece elogia Massara, che secondo lui sta lavorando bene. La squadra di Mourinho si trova in una fase cruciale, e le scelte della dirigenza e dell’allenatore sono sotto stretta osservazione.

Secondo le riflessioni di Sabatini, le tensioni tra Gasperini e la dirigenza rientrano in un modello ricorrente nel calcio contemporaneo, dove la pubblica lamentela può servire da leva negoziale. L’allenatore agisce con uno stile noto, utilizzato anche in passato per stimolare l’ambiente: non emerge la convinzione che la situazione sia insoddisfacente rispetto al mercato, ma piuttosto fa parte del suo approccio professionale. L’insieme di comportamenti rientra nel metodo di lavoro che l’ex tecnico ha sempre utilizzato per provocare dinamiche interne. È emerso che una possibile collaborazione con Gasperini era stata valutata nella fase iniziale della gestione, ma le peculiarità dei rispettivi caratteri non avrebbero trovato piena compatibilità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sabatini non si tiene le critiche e attacca Gasperini, definendolo poco elegante.

Roma si trova al centro di un momento di fermento, tra le sfide sul campo e le questioni di mercato.

