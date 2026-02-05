Il futuro di Antonio Conte al Napoli non è più sicuro come sembrava. Sandro Sabatini dice che il divorzio tra l’allenatore e la società potrebbe essere dietro l’angolo. Le decisioni cambiano in fretta, e anche se Conte ha portato risultati importanti, potrebbe essere vicino a lasciare il club. La società, invece, sembra più stabile, anche se il rapporto con l’allenatore si fa sempre più complicato.

"> Il futuro di Antonio Conte al Napoli resta un tema aperto e, secondo Sandro Sabatini, tutt’altro che scontato. Intervenuto in diretta a Siamo Tutti Allenatori su Radio Marte, il giornalista ha espresso una previsione netta sul destino dell’allenatore azzurro. «Per me Conte non resterà a Napoli l’anno prossimo. La storia di Conte dice che al secondo anno c’è sempre un trauma e se ne va», ha spiegato Sabatini. «È ovvio che la decisione avviene in base all’ultimo periodo. Se la cosa sembra preoccupante con calciatori che non vedono l’ora di andare in vacanza, credo sia inevitabile un divorzio consensuale». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sabatini: «Conte-Napoli, divorzio possibile. Gli allenatori passano, le società restano»

